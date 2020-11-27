5828 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

سجلت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة "كوفيد-19" في إندونيسيا، رقم قياسي جديد بعدد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا.

وبحسب البيانات فقد تم تسجيل 5828 إصابة جديدة بكورونا و169 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 522581 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16521، وهما

الأعلى في دول جنوب شرق آسيا.

وسجلت إندونيسيا، يوم الأربعاء، 5 آلاف و534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة .



ونقلت صحيفة "جاكرتا البوست" المحلية، في نسختها الإلكترونية، عن وزارة الصحة الأندونيسية أنه بتسجيل الحالات

الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 في إندونيسيا إلى 511 ألفا و836 حالة، كما سجلت الوزارة

114 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 16 ألفا و225 وفاة.

كما تم تسجيل 4 آلاف و494 حالة تعاف جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي في إندونيسيا إلى 429 ألفا و807 حالات، فيما لا تزال هناك 65 ألفا و804 حالات نشطة.