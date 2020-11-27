السعودية: نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالهجمات المتطرفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الجمعة، على رفض المملكة لأي محاولة لربط الإسلام بالهجمات المتطرفة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته بافتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، إن "مكافحة الإرهاب قضية فكرية أمنية، والعالم يعاني من هجمات متطرفة تنسب للإسلام".

وأضاف: "نرفض أي محاولة لربط الإسلام بأي من الهجمات المتطرفة".



وأكد أن "الشراكة الدولية الفعالة هي السبيل نحو حل الأزمات"، مشددا على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقها في إقامة دولتها المستقلة.

وفي أكتوبر تشرين أول الماضي، أكدت السعودية رفضها لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.

ودعت الرياض إلى أن تكون "الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام، وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم"، وفق مصدر مسؤول بخارجيتها.

