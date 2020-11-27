ريم الهاشمي: حذرنا مرارا من الأطماع التوسعية في منطقتنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، الجمعة، أن دولة الإمارات حذرت مرارا من الأطماع التوسعية بالشرق الأوسط.
وفي كلمتها بافتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، قالت الهاشمي إن "بلادنا توصلت إلى معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل لتجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية".
وأضافت: "حذرنا مرارا من الأطماع التوسعية لدول في منطقتنا".
ولفتت إلى أن "حل الأزمات يتطلب موقفا دوليا موحدا يرفض انتهاكات السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وأشارت إلى أن دولة الإمارات ناشدت المجتمع الدولي لوضع حد للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ومحاسبة من يدعم الجماعات الإرهابية.
وتتقاطع بالشرق الأوسط أطماع إيرانية وتركية تهدف إلى تأجيج الفوضى وإثارة الصراعات من أجل الحصول على موطئ قدم لها بالمنطقة.
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