شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» العرب يدعو للامتناع عن دعم الكيانات الضالعة في الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مجلس وزراء العدل العرب، الخميس، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وطالب بعدم تقديم أشكال الدعم إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الإرهاب.

كما دعا المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ36 التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرنس بتنظيم من الجامعة العربية برئاسة تونس، الدول المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات. وطالب المجلس بالامتناع عن تقديم أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض أشكال الابتزاز من الجماعات الإرهابية من تهديد، أو قتل الرهائن، أو طلب فدية.

وأكد المجلس ضرورة تكثيف التعاون العربي بين الجهات القضائية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات لضمان فاعلية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة، أو الموجهة لتمويل الإرهاب.

وقرر مجلس وزراء العدل العرب أن تعقد الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول الراغبة، ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

ودعا المجلس إلى عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين. ودان الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول وأشكال الإرهاب ومظاهره، وطالب بتعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب واقتلاع جذوره، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية.

وطالب المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بموافاة الأمانة الفنية، بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة الجرائم الإلكترونية.

وشدد المجلس على منع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم. كما أكد أهمية التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.

ودعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها.

وشدد المجلس على مواصلة الإفادة من إمكانيات الأمم المتحدة المعنية في مكافحة الإرهاب خاصة جهازها المعني بالمخدرات والجريمة، والمركز الأممي لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي، والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، وغيرها من المراكز المختصة بهذا المجال.

وقرر المجلس عقد اجتماعات أخرى لعدد من اللجان المشتركة، لدراسة «مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية»، ومناقشة أوضاع اللاجئين والنازحين في المنطقة. كما أخذ المجلس بتوصيات لدراسة مشروع «بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة». ( وام)