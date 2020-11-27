شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق لإنتاج لقاح «سبوتنيك-في» الروسي في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ.ف.ب أعلن الصندوق السيادي الروسي، الجمعة، عن إبرام اتفاق مع مجموعة «هيتيرو» الهندية للأدوية؛ لإنتاج أكثر من مئة مليون جرعة سنوية من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وقال الصندوق السيادي الذي مول تطوير اللقاح في بيان «وافقت «هيتيرو»، إحدى المجموعات الرئيسية الهندية المصنعة للأدوية الجنسية، على إنتاج أكثر من مئة مليون جرعة (من سبوتنيك-في) في العام داخل الهند»، مشيراً إلى أن عملية إنتاج اللقاح ستبدأ في «مطلع 2021».

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