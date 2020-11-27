ضبط 35 سلاحًا ناريًا خلال حملات أمنية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، اليوم الجمعة، 35 سلاحًا ناريًا متنوعًا، غير مرخص، في حيازة مواطنين خلال حملات أمنية بدائرة المديرية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بشن حملات استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الحملات التي جرت بقيادة رؤساء مباحث المراكز والأقسام ومعاونيهم بإشراف رؤساء القطاعات ومفتشي المباحث عن ضبط "5 بنادق آلية، و15 بندقية خرطوش، و14 فرد روسي، وطبنجة واحدة"، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأنواع.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.