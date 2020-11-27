محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية – أسامة علاء الدين:

قرر عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، إحالة مدير مدرسة إعدادية ومجموعة من المدرسين للتحقيق الفوري، بعد أن تركوا العمل أثناء اليوم الدراسي، وخالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس كورونا، بترك القمامة داخل الفصول.

كان مدير عام الإدارة تفقد في زيارة مفاجئة مدرسة "الشهيد إسلام فرحات" الإعدادية، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس، لمتابعة الانضباط بها وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس، بناءً على تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

وتبين عدم وجود مجموعة من العاملين بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي، علاوة على عدم نظافة الفصول وانتشار الأتربة على مقاعد الطلاب بالفصول، فقرر دفع مدير عام الإدارة تحويل المخالفين للتحقيق الفوري.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة مفاجئة.. إحالة مدير مدرسة إعدادية ومعلمين للتحقيق في بنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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