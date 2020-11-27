إثيوبيا تبدأ قبول عروض بشأن تراخيص جديدة في قطاع الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- (د ب أ):

ذكرت هيئة الاتصالات الإثيوبية عبر موقعها الإلكتروني بدء قبول عروض لترخيصي اتصالات لاسلكية كاملة الخدمة.

وتتوفر طلبات العروض حتى العاشر من ديسمبر.

وأمام الأطراف المهتمة حتى الخامس من مارس لتقديم طلباتها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

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