داخل منزله.. ضبط عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، عاملًا أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة المركز.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الكائن بناحية كفر حمزة دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى ضبط مالك المنزل "ع.ش.ي" 49 عامًا (عامل) ومقيم كفر حمزة بدائرة المركز، أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

بإجراء المعاينة تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضي بعمق حوالي 4 أمتار وقطر 1.5 متر، وجرى التحفظ على أدوات الحفر، وتولت النيابة التحقيق.