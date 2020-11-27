قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، عشرة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم شقيقان، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نادى الأسير قوله" إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين بينهم شقيقان من قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس، كما اعتقلت 4 آخرين من مدينة جنين واثنان من محافظة بيت لحم.

أكد مرصد الأزهر أنه يتابع انتهاكات الكيان الصهيوني المتكررة ضد أبناء

الشعب الفلسطيني الأعزل؛ موضحًا أن قوات الاحتلال قتلت أمس الأربعاء، مواطنًا فلسطينيًّا، واعتقلت، اليوم، 25 فلسطينيًّا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبين المرصد، أنه استمرارًا لسياسة قوات الكيان الصهيونية، عمدت حكومة الاحتلال إلى بناء وحدات استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي أدانته وزارة الخارجية المصرية.

ويؤكد مرصد الأزهر أن سياسة الأمر الواقع -التي تحاول سلطات الكيان الصهيوني أن تفرضها على الشعب الفلسطيني من خلال التعدِّي على حقوقه الخالصة والسطو على مقدراته- تقوِّض فرص الأمن وتهدِّد الاستقرار داخل المنطقة، مشددًا على ضرورة احترام الشرعية الدولية والالتزام بما نصَّ عليه القانون الدولي.

وكان تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقلق بالغ الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس بمدينة «لوجانو» السويسرية، وأسفر عن إصابة سيدتين بجروح، حيث قامت سيدة بطعن سيدتين بسكين في متجر بالمدينة، وقد وصفت الشرطة السويسرية هذا الحادث البغيض بـ«الإرهابي».