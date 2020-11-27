القوات البحرية الهندية تعلن تحطم طائرة ميغ-29 فوق بحر العرب

أعلن متحدث باسم القوات البحرية الهندية، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة تدريب من طراز "ميغ-29 كا" فوق بحر العرب، ما أدى إلى فقدان أحد طياريها، فيما تم إنقاذ الثاني.

وقال إن الطائرة التي تحطمت، في رابع حادث من نوعه لطائرات "ميغ ك" الهندية في الآونة الأخيرة، تنتمي إلى الوحدة العسكرية العاملة ضمن حاملة الطائرات الهندية "INS Vikramaditya"، وقد "تعافى أحد الطيارين، ويجري البحث عن الوحدات الجوية والسطحية للطيار الثاني" مضيفا أن القوات

المسلحة البحرية الهندية قد أمرت "بفتح تحقيق في الحادث"، وفقا لروسيا اليوم.

و بدأت البحرية الهندية تحقيقا في الحادث. ولم يتم الكشف عن أسباب الحادث حتى الآن.

و يشار إلى أن آخر تحطم لطائرة "ميغ ك" في الهند وقع في شهر فبراير الماضي، وكانت هي الأخرى طائرة تدريب سقطت خلال تحليق تدريبي روتيني في منطقة جوا، وتمكن طيارها من القفز بسلام في

الوقت المناسب. وسبق هذا الحادث تحطم طائرة من الطراز ذاته في نوفمبر من العام الماضي بسبب اصطدام طائر بها، بالإضافة إلى حادث مشابه تعرضت له طائرة أخرى في يناير 2018.

تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات الهندية المذكورة تُجري تدريبات تحمل اسم "مالابار" بمعية سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية ويابانية وأسترالية في شمال بحر العرب، وقد أنهت قبل بضعة أيام المرحلة الثانية من هذه المناورات.

توجد في خدمة الأسطول الهندي 36 مقاتلة روسية الصنع من طراز "ميغ-29 كا"، تعمل على حاملة الطائرات فيكراماديتيا. وهناك 65 طائرة أخرى من نفس الطراز في صفوف القوات الجوية الهندية.