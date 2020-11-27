العراق يحذر من استخدام داعش مواد أرشيفية لإيهام العراقيين بتنفيذ هجمات إرهابية

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة أن تنظيم "داعش" الإرهابي حاليا في مرحلة "الانكسار الكبير"، محذرة من استخدام التنظيم "مواد أرشيفية" لإيهام العراقيين بتنفيذ هجمات إرهابية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عصابات داعش الإرهابية انكسرت انكسارا كبيرا في العام الحالي، وانخفض عدد هجماتها الإرهابية بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية، ولاسيما الجهود الاستخبارية".



وأضاف الخفاجي "أن القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستخبارية التي مارست ضغطا كبيرا على هذه المجاميع الإرهابية"، لافتا إلى أن المواطن العراقي بات واعيا لما يتم طرحه من تلك العصابات التي تحاول الكذب باعتمادها على مواد أرشيفية قديمة بهدف إعطاء معنويات زائفة لعناصرها الإرهابية المنهارة معنويا؛ بسبب الضربات المتتالية التي تتلقاها هذه العصابات، فضلا عن القبض على عناصرها وقياداتها الإرهابية".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس ألفين و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن بيان أصدرته الوزارة القول إنه جرى تسجيل 2322 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 474 ألفًا و376 حالة.



وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 544 ألفًا و670 حالة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 12 ألفا و125 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل انخفاض كبير في إصابات كورونا، مشيرة إلى أنها حققت نجاحا كبيرا بزيادة عدد الفحوصات فوق الـ 30 ألف فحص يوميا لتشخيص فايروس كورونا بعد زيادة عدد المختبرات.