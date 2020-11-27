سول تحبط محاولة جارتها الشمالية لاختراق شركات تطور لقاحات كورونا

قال عضو في لجنة المخابرات بالبرلمان إن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أحبطت محاولات كورية شمالية لاختراق الشركات الكورية التي تطور لقاحات لفيروس كورونا.

ونقل موقع "نيوز1" الإخباري، اليوم الجمعة، عن، ها تاي كيونغ، العضو في لجنة المخابرات بالبرلمان الكوري الجنوبي، قوله بعد اطلاعه على إحاطة من وكالة المخابرات الوطنية لبلاده، إن "الوكالة لم تحدد عدد شركات الأدوية التي استهدفت أو اسماءها، لكنها قالت إنه لم يقع أي ضرر من محاولات الاختراق"، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت شركة "مايكروسوفت" قالت الأسبوع الماضي، إن متسللين من روسيا وكوريا الشمالية حاولوا اقتحام

شبكات 7 شركات أدوية ومراكز متخصصة في أبحاث اللقاحات في كوريا الجنوبية وكندا وفرنسا والهند والولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أيام من دعوة وزير الوحدة الكوري الجنوبي، لي إن-يونغ، التكتلات الكبرى في بلاده إلى الاستعداد للتعاون المحتمل بين الكوريتين على الرغم من العلاقات المتوقفة حاليا.

وشدد الوزير في اجتماع مع مسؤولين من التكتلات الكورية الجنوبية الكبرى، على أن الانفراج في العلاقات بين الكوريتين يمكن أن يأتي في وقت أقرب مما هو متوقع، وفقا

لوكالة "يونهاب".

وقال "لا يمكننا استبعاد إمكانية التعاون الاقتصادي بين الكوريتين الذي قد يأتي في وقت أقرب مما هو متوقع، إذا أتيحت لنا الفرصة لرؤية المرونة في العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتقدم في المحادثات النووية وتطوير لقاحات فيروس كورونا".

من جهته تعهد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه أوك، بالحفاظ على السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية عن طريق القوة، بمناسبة الذكرى العاشرة لهجوم كوريا الشمالية الدامي على جزيرة حدودية في كوريا الجنوبية.

وقال سوه في كلمة تذكارية خلال المراسم التي أقيمت الاثنين في مقبرة وطنية وسط مدينة دايجون "يحتاج السلام الحقيقي إلى دعم من القوة الحقيقية"، مضيفًا: "سننشئ موقفًا دفاعيًّا قويًّا ونحمي السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، حتى لا نكرر آلام الماضي".