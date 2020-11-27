بلغاريا تسجل 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلغاريا 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بيانات رسمية نقلتها وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الجمعة بأنه تم تسجيل 162 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا إلى 88 ألفا و224 حالة، من بينهم 6655 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات و430 في حالة حرجة

بوحدات العناية المركزة.. مشيرة إلى أنه تم كذلك تسجيل 2255 حالة شفاء جديدة.

وشهدت العاصمة "صوفيا" أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها بلوفديف وفارنا ثم بورجاس.

وسجلت بلغاريا 1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 2787 فحصًا.



وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية، يوم الإثنين- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 60 حالة وفاة.

ووفقًا لأحدث البيانات، هنالك 772 شخصًا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 408 أشخاص في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.