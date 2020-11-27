بحلول عام 2021.. اسكتلندا تنوي إجراء استفتاء على الاستقلال

قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، اليوم الجمعة، إنها تريد إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال عن بريطانيا في أقرب وقت من العام المقبل.

وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي إنها تتوقع إجراء تصويت في الجزء الأول من ولاية البرلمان الاسكتلندي المقبل، الذي تبدأ العام القادم، بحسب ما ذكرت صحيفة The Times.

وشددت ستورجون، وفقا لصحيفة التايمز، على أنه "يجب أن تتاح لاسكتلندا الفرصة لاختيار ما إذا كانت ستصبح مستقلة في الجزء الأول وليس الأخير، من عمر البرلمان القادم".

وتسعى اسكتلندا إلى الانفصال عن بريطانيا بعد بريكسيت، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حول اسكتلندا كانت

قد أثارت عاصفة من الانتقادات حيث يُعتقد أنه وصف بالـ "كارثة"، اليوم الذي سمح فيه للبرلمان الاسكتلندي بالحصول على مزيد من الحكم الذاتي المحلي.

وبحسب التقارير فإن جونسون قال خلال مكالمة مع أعضاء آخرين في حزبه المحافظ بأن الخطوة كانت "أكبر خطأ" اقترفه رئيس الوزراء آنذاك، توني بلير، المنتمي لحزب العمال المعارض حاليا

ولم ينف "داونينغ ستريت" مقر الحكومة البريطانية المركزية التصريحات المسربة عن جونسون.