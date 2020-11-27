أوكرانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا»

سيف اليزيد - قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا سجلت 16218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية في رقم قياسي جديد.

وسجل البلد 15331 إصابة أمس الخميس.

وذكر الوزير أن إجمالي الإصابات بلغ 693407 حالات فيما بلغت حصيلة الوفيات 11909.

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