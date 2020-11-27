شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 24ر2 مليون والوفيات 51041 والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 51 ألفا و41 . وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 163 ألفا و814 حتى صباح الجمعة.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 44 أسبوعا.
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