'3 واحد' أفضل برنامج .. أبو رغيف يحصد جائزة 'الهلال الذهبي'

وتعليقاً على هذا التكريم، كتب أبو رغيف تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، إن "الجائزة كانت ممزوجة بالدمع لأنها حملت اسم الأسطورة أحمد راضي".

وأضاف أبو رغيف في تدوينته، إن "البرنامج لولا السومرية وعمار طلال وغزوان جاسم وغيث جمال واحمد الحكيم والمخرجين ونوار البلداوي والمونتير علي فاضل وفني الگرافيك المبدع خليل وحيدر جاسم وعماد مسؤول الاستوديو والمصورين الكرام وجاسم مسؤول الخدمات وابو حسين ونصائح الاصدقاء ومتابعتهم والاهم والاساس عائلتي التي دفعتني كي اظهر في رمضان، لولاهم لما نجح البرنامج وماكنت إلا صورة عبرت عن كل هؤلاء وغيرهم فعذراً لمن فاتني ذكره".



وبرنامج "3 واحد" كان يعرض على قناة السومرية في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام شهر رمضان.