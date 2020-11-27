أربع مباريات في انطلاق الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز

2020-11-27 | 09:03
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تنطلق منافسات الاسبوع الخامس من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، باقامة أربع مباريات في بغداد وبابل والديوانية.
مباريات اليوم:
الديوانية X الشرطة (ملعب الادارة المحلية)
الطلبة X زاخو (ملعب الساحر أحمد راضي)
القاسم X النفط (ملعب الكفل)
وستقام جميع المباريات عند الساعة الثانية ظهراً، باستثناء مباراة فريقي القاسم والنفط التي ستقام عند الساعة 4:15 دقيقة عصراً.
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