أربع مباريات في انطلاق الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز

رياضة 2020-11-27 | 09:03 510 مشاهدة تنطلق منافسات الاسبوع الخامس من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، باقامة أربع مباريات في بغداد وبابل والديوانية. ومازالت مباريات الدوري الممتاز تقام من دون جمهور بحسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة. مباريات اليوم: الديوانية X الشرطة (ملعب الادارة المحلية)

الطلبة X زاخو (ملعب الساحر أحمد راضي)

الكهرباء X الصناعات ك (ملعب التاجي)

القاسم X النفط (ملعب الكفل) الكهرباء X الصناعات ك (ملعب التاجي)القاسم X النفط (ملعب الكفل) وستقام جميع المباريات عند الساعة الثانية ظهراً، باستثناء مباراة فريقي القاسم والنفط التي ستقام عند الساعة 4:15 دقيقة عصراً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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