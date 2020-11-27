أكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أن تنظيم "داعش" حالياً في مرحلة "الانكسار الكبير"، فيما حذّرت من "مواد ارشيفية" يستخدمها التنظيم لإيهام العراقيين بتنفيذ هجمات إرهابية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن "عصابات داعش الإرهابية انكسرت انكساراً كبيراً في العام الحالي، وانخفض عدد هجماتها الإرهابية بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية لاسيما الجهود الاستخبارية وهي الآن في مرحلة الاندحار".



وأضاف الخفاجي أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستخبارية التي مارست ضغطاً كبيراً على هذه المجاميع الإرهابية"، لافتاً إلى أن "المواطن بات واعياً لما يتم طرحه من تلك العصابات التي تحاول الكذب باعتمادها على مواد ارشيفة قديمة بهدف إعطاء معنويات زائفة لعناصرها الإرهابية المنهارة معنوياً، بسبب الضربات المتتالية التي تتلقاها هذه العصابات وإلقاء القبض على عناصرها وقياداتها الإرهابية".

كانت هذه تفاصيل خبر العمليات المشتركة تحذر من 'مواد ارشيفية' يستخدمها 'داعش' لإيهام العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.