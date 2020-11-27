أستراليا تحتوي "فظائع أفغانستان" بعزل 13 جنديا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت أستراليا في إجراءات عزل 13 جنديا من الخدمة بعد صدور تقرير خلص إلى وقوع عمليات "قتل مخالفة للقانون" في أفغانستان.

وكشف تقرير مستقل جرى نشره الأسبوع الماضي في صيغة منقحة أن هناك أدلة تشير إلى مقتل 39 سجينا ومدنيا أفغانيا عزل على يد 19 جنديا أستراليا.



وقال قائد الجيش الأسترالي اللفتنانت جنرال ريك بور، الجمعة، إنه تم إبلاغ 13 من جنود القوات الخاصة بأنهم يواجهون الطرد من الخدمة بعد صدور التقرير.

ولم يفصح التقرير، الذي أعده قاض أوكلت إليه مهمة كتابة التقرير من قبل المفتش العام للدفاع، عن هوية أي من الجنود، وقد بدأت إجراءات ربما تؤدي إلى محاكمة الجنود الحاليين والسابقين البالغ عددهم 19 جنديا.

وتحت ضغط متصاعد، قال قائد الجيش الأسترالي إن 13 من الجنود الحاليين صدرت لهم إخطارات بموجب إجراءات قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إنهاء خدمتهم، موضحا أن الجنود لديهم مهلة أسبوعان للرد على الإخطار.





وكان أكبر مسؤول عسكري أسترالي قد وجه اعتذارا إلى أفغانستان الأسبوع الماضي بعد نشر التقرير.

وأفاد التقرير، الذي تناول سلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان بين عامي 2005 و2016، بأن كبار القوات أجبروا الجنود الجدد على قتل الأسرى العزل لكي يتعودوا على القتل.

وأرسلت أستراليا قوات للانضمام إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي كانت تسعى لوقف تمرد حركة طالبان في أفغانستان خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بالمتشددين من السلطة عام 2001.