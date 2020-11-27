شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة إضافية لترامب نحو الإقرار بهزيمته.. تعهد بالمغادرة حال خسارته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب، رويترز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، في تصريح يعد الأقرب إلى إقراره بالهزيمة، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسمياً في الانتخابات الأمريكية، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سئل عمّا إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب: «بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك». لكنه تابع: «إذا ما فعلوا ذلك، فإنهم ارتكبوا خطأ»، مضيفاً: «سيكون من الصعب جداً الإقرار بالهزيمة».

وقال ترامب تعليقاً على نتيجة الانتخابات، إنها «كانت عملية تزوير هائلة» من دون تقديم أي دليل. ووصفَ البنية التحتية لنظام التصويت الأمريكي بأنها شبيهة «بدولة من العالم الثالث».

وتابع ترامب أن تسليم لقاح فيروس «كورونا» سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه. وفي حديث إلى القوات الأمريكية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب: إنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.

وفي وقت سابق الخميس، كتب ترامب على تويتر «كانت هذه انتخابات مزوّرة بنسبة 100%».

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/ كانون الأول كما أنه من المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني. وطالب ترامب أنصاره، الأربعاء، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلاً: إنه قد جرى «تزويرها» لضمان فوز منافسه جو بايدن. وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلاً: «علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات».