شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الإعلاميين" يصف الإقبال على الانتخابات بالصفعة القوية على وجه أعداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إن المشاركة الكبيرة للمصريين فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية بمثابة أكبر صفعة على وجوه من يتربصون بمصر، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تؤكد على إيمان الشعب بحقه الدستورى خاصة وأن نسبة المشاركة التى سبق وتم الإعلان عنها فى نتائج المرحلة الأولى والثانية نسبة كبيرة إذا قورنت بالانتخابات البرلمانية السابقة، مما يؤكد أن المصريين مقبلين بشكل كبير على المشاركة فى بناء دولتهم واستكمال الاستحقاق الدستورى الممنوح لهم.

وأكد أيمن عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مشاركة المواطنين ونزولهم للتعبير عن رأيهم والإدلاء بصوتهم فى هذا الاستحقاق الانتخابى أكبر دليل على استقرار وأمن مصر وعلى قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات وصفعة قوية على وجه أعداء الوطن وقوى الشر الذين يحرضون ضد الدولة ويخططون لإحداث الفوضى ويطلقون الدعوات التخريبية على والفوضوية.

وأشاد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بمشاهد الطوابير التى امتدت أمام اللجان فى العديد من الدوائر، لافتاً إلى أن كبار السن كانوا فى المقدمة حرصا على أداء الواجب الوطنى وممارسة حقهم فى المشاركة والإدلاء بأصواتهم وكذلك السيدات والشباب.