الصراع في تيجراي: قوات إثيوبية على الحدود مع السودان واستعدادات لـ"حملة أخيرة" في الإقليم

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- (بي بي سي):

نُشرت قوات إثيوبية على الحدود مع السودان، وسط استعدادات لبدء "حملة عسكرية أخيرة" في إقليم تيجراي.

وأدى تعبئة القوات الفيدرالية على الحدود بين البلدين إلى الحد بشكل كبير من تدفق اللاجئين الفارين من القتال في الإقليم.

وقال مراسل لبي بي سي، كان يراقب ما يحدث من داخل السودان، إنه شاهد ما لا يقل عن عشرة جنود متمركزين على التلال عبر النهر الذي يفصل بين حدود البلدين.

وتعرف اللاجئون على الجنود، وقالوا إنهم من القوات الفيدرالية الإثيوبية التي منعت أشخاصا من العبور إلى السودان.

وفرّ حوالي أربعين ألف مواطن إثيوبي حتى الآن. وتنتهي مهلة جديدة لزعماء تيجراي للاستسلام يوم الجمعة.

وتقول الحكومة الإثيوبية إنها تستعد للقيام بحملة أخيرة على ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي الشمالي. وتعهد حزب "جبهة تحرير شعب تيجراي"، الذي يسيطر على الإقليم، بمواصلة القتال.

وبحسب التقارير، فإن مئات الأشخاص قد قتلوا خلال الصراع الدائر.

ولكن يصعب تأكيد تفاصيل القتال بسبب قطع جميع الاتصالات الهاتفية والإنترنت مع منطقة تيجراي.

ورفضت إثيوبيا حتى الآن أي محاولات للوساطة، قائلة إن الصراع مسألة داخلية وإن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد تشارك في مهمة لتنفيذ القانون في تيجراي.