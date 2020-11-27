اليوم.. مبادرة في أسوان للتوعية بترشيد استخدام الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
تنظم شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم الكهرباء، مبادرة للتوعية بالمشاكل الخاصة بالكهرباء في الأقصر وأسوان، في الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل.
وقالت دينا ندا مدير عام حماية المستهلك بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن المبادرة تتضمن تنفيذ عدة ندوات للتوعية بأهمية ترشيد وكفاءة استخدام الكهرباء، والتوعية بخطورة سرقات الكهرباء والعقوبات التي ينص عليها القانون، وطرق المحاسبة على استهلاك التيار، والعدادات مسبوقة الدفع.
ويحاضر في الندوات دكتورة كاميليا يوسف استشاري بجهاز حماية المستهلك، وإيمان مشهور مدير عام التوعية والاعلام، ورمضان مخلوف الإدارة العامة لحماية المستهلك.
وتنفذ الندوات بمركز شباب أسوان وقصر ثقافة أسوان ونقابة المهندسين بالأقصر.
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