اليوم.. افتتاح أول سينما ومسرح في مدينة السادات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت محافظة المنوفية، عن افتتاح أول سينما في مدينة السادات، بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وثمّن محافظ المنوفية الدور الثقافي للمشروع في زيادة وعي المواطنين، والاهتمام بوسائل الترفيه.

وقال وكيل وزارة الثقافة في المنوفية، أحمد فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن القاعة من المقرر استخدامها سينما ومسرح في آنٍ واحد، إذ جُهزت شاشة السينما بطريقة يُمكن رفعها وإتاحة المكان ليكون مسرحًا، لإقامة الحفلات الثقافية والعروض المسرحية.