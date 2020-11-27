وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن اتصالات غير مباشرة مع فريق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.
ولفت رياض المالكي إلى استعداد بلاده لإعادة قنوات الاتصال مع واشنطن تحت قيادة الرئيس المقبل.
وقال المالكي في تصريحات، اليوم الخميس: “نحن نعلم أنه لم يتبق سوى أقل من شهرين لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونحن متفائلون بشأن الإدارة الجديدة في واشنطن”.
وتابع: “لدينا بشكل غير مباشر اتصالات مع فريقه.. وإعادة التعامل مرة أخرى مع الإدارة الجديدة في واشنطن بعد يناير”.
وأضاف: “هناك أسباب كافية لنا لإعادة التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة”.
وصرح المالكي: “طلبنا إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن.. نحن في انتظار تحديد الوقت المحدد لحدوث مثل هذه المكالمة الهاتفية”.
هذا وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها أن تلعب الولايات المتحدة دور الوساطة، بعدما اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها إليها.
وتوقفت المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بعد عام من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي: مستعدون لإعادة قنوات الاتصال مع واشنطن تحت إدارة بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.