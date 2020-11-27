الإصابات تجاوزت المليون.. تسجيل نحو 23 ألف حالة في ألمانيا خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 31 دقيقة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22806 إصابات، وبلغت الحصيلة مليون و6394 منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب آخر أرقام وبيانات معهد “روبرت كوخ “، الصادرة اليوم الجمعة، توفي 426 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 15586 حالة.

وأصبحت ألمانيا الدولة الثانية عشر في العالم، التي تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، كانت قد أعلنت أمس أن الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستمدّد حتّى مطلع يناير.

وقالت ميركل في ختام اجتماع استمر أكثر من سبع ساعات مع حكام مقاطعات البلاد الـ16 “ما زلنا مضطرين لبذل جهود.. عدد الإصابات اليومية ما زال عند مستوى مرتفع للغاية”.