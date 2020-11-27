إيطاليا ستطلق أولى الرحلات الخالية من كورونا بين أوروبا وأمريكا في دجنبر

ستطلق إيطاليا أول ممر جوي “خال من وباء كوفيد” بين أوروبا والولايات المتحدة للمسافرين الذين ستأتي نتائج فحوصهم سلبية وتلغي بذلك فرض الحجر الإلزامي على الوافدين.

وأعلنت “أيروبورتي دي روم” التي تدير مطار فيوميتشينو في روما، اليوم الخميس، في بيان لها، عن اتفاق بين شركتي “أليطاليا” الإيطالية و”دلتا إيرلاينز” الأمريكية لتسيير رحلات خاصة بين بعض مدن أمريكا الشمالية وروما اعتبارا من دجنبر القادم.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم اختبار ممرات جوية مماثلة بين روما ومدينتي ميونيخ وفرانكفورت الألمانيتين.

وتأتي هذه المبادرة بعد إطلاق رحلات داخلية مماثلة بين روما وميلانو في شتنبر الماضي.

وجاء في البيان “بروتوكولات السفر الجديدة الاختبارية على الرحلات من الولايات المتحدة إلى فيوميتشينو ستقترح تدريجيا على المسافرين اعتبارا من دجنبر القادم

ىوأضاف البيان أن “المرحلة الاختبارية ترمي إلى تقييم فعالية أسلوب السفر الجديد ليصبح متاحا أكثر قبل موسم الصيف المقبل”.

وأشارت “أيروبورتي دي روما” إلى أنه يمكن للمسافرين الآتين من مطارات جاي اف كاي في نيويورك ونيوارك وأتلانتا تجنب الحجر الإلزامي للوافدين من الولايات المتحدة من خلال إجراء فحص كشف الإصابة بكوفيد-19 قبل 48 ساعة من موعد الرحلة وآخر لدى وصولهم إلى روما.

ويقترح مطار فيوميتشينو في روما فحوصا سريعة لكشف الإصابة للمسافرين لدى وصولهم تعرف نتيجتها خلال نصف ساعة