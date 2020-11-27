البريديون يشكون الحرمان من العطل ونقص الموارد البشرية.. ويطالبون العثماني بتفعيل الزيادة في الأجر – فيديو

ندد مستخدمو بريد المغرب، في وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، في الدارالبيضاء بما أسموه التجاهل الحكومي لمطالبهم الاجتماعية، وكذا للوضع المزري، الذي يعملون في ظله.

وعبر البريديون، في وقفة، نظمتها نقابتهم الوطنية، التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن سخطهم على المسؤولين الحكوميين، الذين لم يوفوا بالتزامات الزيادة في الأجور المتفق عليها، منذ العام الماضي.

كما طالب المحتجون بالتنزيل السليم للقانون الأساسي في مجموعة بريد المغرب، منددين، ومطالبين بتعويض النقص المهول في الموارد البشرية، حسب قولهم.

وفي تصريحات أدلوا بها لموقع “اليوم 24″، أكد عدد من لابريديين أن نقص الموارد البشرية، هو السبب في الإزدحام، الذي تعرفه وكالات البريد، مشيرين إلى أن بعض البريديين، زملاء لهم، لم يمنحوا عطلتهم السنوية، منذ نحو عشر سنوات.