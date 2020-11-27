بومبيو يحدد اهم إنجاز له في فترة توليه وزارة الخارجية الأمريكية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عودة ثلاثة رعايا أمريكيين، كانوا مسجونين في كوريا الشمالية، إلى بلادهم، من أكثر اللحظات التي لا تنسى خلال فترة ولايته.
وأشار بومبيو كذلك إلى أنه لم يقرر بعد ما سيفعله بعد مغادرته منصب وزير الخارجية.
والحديث يدور حول ثلاثة أمريكيين من أصل كوري أدينوا في كوريا الشمالية بتهمة التجسس والقيام بأنشطة عدائية، وتمكن بومبيو من إعادتهم إلى بلادهم في مايو 2018.
وحينها صلت الطائرة التي كانت تقلهم من بيونغ يانغ إلى قاعدة أندروز الجوية، الواقعة في ولاية ماريلاند بالقرب من واشنطن.
وقامت جميع القنوات التلفزيونية في الولايات المتحدة ببث تقارير حية عن هذا الحدث.
والتقى الأمريكيون الثلاثة في القاعدة الجوية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، التي وصلت من البيت الأبيض بطائرة مروحية، وكذلك نائب الرئيس مايكل بنس.
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