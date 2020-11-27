القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر الخريطة من الأشياء الهامة بسيارتك لتوضيح الأماكن المختلفة، ولهذا عليك التعرف على طريقة تحميلها على شاشة السيارة.

حتى يمكنك الانتقال إلى الأماكن المختلفة التي تريدها عبر سيارتك، يجب أن تتوفر لديك الخرائط على شاشة السيارة حتى تستطيع أن تتجه إلى أي مكان، ولهذا عليك بتحميل الخرائط وتحديث شاشة السيارة للتعرف على مزاياها والحفاظ على سلامتك أثناء القيادة، وإليكم طريقة تحميل الخرائط على شاشة السيارة.





طريقة تحميل الخرائط على شاشة السيارة:

عليك توصيل وحدة تخزين 32 جيجا بايت بمنفذ الـ usb حتى يمكنك الاتصال بالنظام، وسوف تنتقل بشكل تلقائي إلى تحديث نظام الملاحة. عليك بالضغط على مفتاح iDrive حتى تنتقل إلى الخيارات وبعدها عليك باختيار بدء التحديث. إذا كنت غير مشترك في نظام الملاحة والخرائط فعليك بإدخال الرمز حتي تستطيع تفعيل بيانات الخرائط، ويكون الرمز مكونا من 20 حرفا، وهذا من خلال استخدام مفتاح iDrive، كما يجب ألا يحتوي الرمز على رقم 0 أو 1 منعا للخطأ. اضغط على زر الموافقة حتى يتم بدء عملية تحديث بيانات الخرائط، وعليك بعدم إخراج الـusb قبل اكتمال عملية التحديث بشكل نهائي.





طريقة تحديث شاشة السيارة:

شاشة السيارة لها دور كبير في توضيح المزايا الخاصة بالسيارة، وهذا حتى يتم تجنب الكثير من المخاطر التي يمكن التعرض إليها أثناء القيادة، ولهذا يجب تحديثها بنفس الطريقة التي تستخدم لتحميل الخرائط.

وتوجد بعض العلامات التي تشير إلى الأمور الهامة بالسيارة، ومنها مؤشر انخفاض مياه المساحات، وأيضا مؤشر ربط حزام الأمان، وانخفاض الوقود، ومؤشر عدم إغلاق السيارة بشكل جيد، بالإضافة إلى مؤشر البطارية والتأكد من سلامة الفرامل، ومنع الانزلاق ومؤشر المحرك، والتأكد من عدم تسرب الوقود ومؤشر إنخفاض ضغط الهواء داخل الإطارات، وكل هذه الأمور تستوجب عليك عمل تحديث بشكل دوري لشاشة سيارتك.