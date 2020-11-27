تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة، في معظم شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

وزاد متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.56 جنيه للشراء، ونحو 18.74 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، وسط عطلة رسمية للبنوك المصرية، يومي الجمعة والسبت.

فيما استقر الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، وارتفع الجنيه الاسترليني، وتراجع الدينار الكويتي، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري، على موقع البنك المركزي المصري.

استقرار سوق النقد

وتشهد سوق النقد المصرية حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالٍ للدولار، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365”، على أسعار الدولار في 29 بنكا.

وارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، علي موقع البنك المركزي، ارتفاعا طفيفا إلي نحو 18.566 جنيه للشراء، ونحو 18.686 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.548 جنيه للشراء، ونحو 18.673 جنيه للبيع، أمس.

وزاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري ( أكبر بنك حكومي) إلى نحو 18.53 جنيه للشراء، ونحو 18.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.52 جنيه للشراء، ونحو 18.71 جنيه للبيع أمس.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.60 جنيه في 7 بنوك منها، بنك عودة ، ومصر إيران للتنمية، والاستثمار العربي، وكريدي أجريكول، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 18.87 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

سعر الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق، عند نحو 15.606 جنيه للشراء، ونحو 15.706 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 20.841 جنيه للشراء، ونحو 20.973 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.825 جنيه للشراء، ونحو 20.952 جنيه للبيع أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.161 جنيه للشراء، ونحو 4.188 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.24 جنيه للبيع، و 4.27 جنيه للشراء.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.0157 جنيه للشراء، ونحو 51.4131 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.043 جنيه للشراء، و 51.440 جنيه للبيع أمس.

ويشهد السوق المصري استقرارا في سوق العملات بعد نجاح الحكومة في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي، بدأتها عام 2016، وتمكنت بها من تحسين مؤشرات الاقتصادات بشهادة مؤسسات دولية.

ومنذ مطلع عام 2020، ورغم جائحة كورونا تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 20%، في ظل وفرة في المعروض النقدي من العملات الأجنبية، ونجاح سياسات البنك المركزي المصري.

ثاني أكبر معدل نمو عالمي

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو 3.6%، مؤكدا أنه يفوق التوقعات بفضل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.