شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن تشكيل مجلس الإدارة الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقا للقانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس الهيئة، وثلاثة من النواب على الأكثر، وفيما يلى نستعرض تفاصيل القرار الذى يصدر من رئيس مجلس الوزراء بالتفصيل بشأن التشكيل.

يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

1. رئيس الهيئة (رئيسا لمجلس الإدارة).

2. ثلاثة نواب على الأكثر لرئيس الهيئة.

3. مستشار من مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة.

4. ستة أعضاء يمثلون الوزارات المختصة بشئون التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والبيئة، ويرشح كلا منهم الوزير المعنى بشؤون وزارته.

5. ممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة يرشحه مدير المركز.

6. ثلاثة أعضاء من المتخصصين وذوى الخبرة يرشحهم الوزير المختص.

7. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.

8. ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.

ووفقا للقانون تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.