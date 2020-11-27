المكسيك تسجل مليون و78 ألف إصابة بـ«كورونا» و104 وفيات

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 8107 إصابات جديدة بفيروس كورونا و645 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى مليون‭‭ ‬‬و78594 والوفيات إلى 104242.

ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.

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