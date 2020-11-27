تجاوزت الساعة.. سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت محافظة الإسكندرية، ليل الخميس-الجمعة، إلى سقوط أمطار غزيرة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح.

واستمر هطول الأمطار لمدة تجاوزت الساعة في مناطق متفرقة، وتجمعت كميات من المياه بعدد من الشوارع بأنحاء مختلفة بالمحافظة منها سيدي بشر، رشدي، طوسون، ستانلي، الإبراهيمية، محرم بك، الورديان، العجمي وبرج العرب.

وتابعت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية خلال انعقادها، استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار من موجة الطقس السيء.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أنه من المنتظر أن تتعرض الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الجمعة، إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا. ​