شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يمهد لكارثة إنسانية انطلاقا من خزان «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس، إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتمكين الفريق الأممي من دخول خزان صافر النفطي وإجراء الصيانة المطلوبة دون تأخير ودون أية شروط مسبقة، تجنبًا لوقوع كارثة إنسانية كبرى بسبب غرق أو انفجار الخزان.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتخلي عن حالة الصمت تجاه تعنّت ميليشيات الحوثي ومنعها الفريق الأممي من صيانة الخزان، لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر، وأكد أن استمرار الحوثي في مماطلته وتعنّته يعكس عدم اكتراثه بالمخاطر الكارثية المترتبة على عدم صيانة الخزان، ويؤكد استمراره في تنفيذ الأجندة التخريبية الإيرانية لنشر الدمار والفوضى في المنطقة، وتهديد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالبحر الأحمر.

وحذَّر العسومي من الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه الخزان الذي لم يخضع للصيانة مُنذ 5 سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام، مشيرًا إلى أن بعض التقارير الدولية أظهرت صورًا حديثة تم التقاطها مؤخرًا عبر الأقمار الصناعية تؤكد أن سفينة «صافر» بدأت بالتحرك من مكانها، ما يُنذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرّب نفطي على مستوى العالم، ستكون لها آثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن وشعبه، كما ستشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة البيئية للدول المُطلة على البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا دون أي تأخير، تجنبًا لوقوع الكارثة.

وحذر وزير النفط والمعادن اليمني أوس العود، يوم الإثنين، من وقوع كارثة بيئية محتملة في أكثر من 100 جزيرة بالبحر الأحمر، جراء تسرب الخزان النفطي.

وبحسب ما جاء ببيان الشرعية، دعا العود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في اليمن مارتن غريفيث، إلى تحمل المسؤولية الدولية تجاه الأمر وممارسة مزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية للتسريع في عملية تفريغ محتوى الخزان بأمان.