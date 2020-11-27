شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 368 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس تسجيل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة، مقارنة مع 365 إصابة و12 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الخميس هو 114475 حالة من ضمنهم 102268 حالة تماثلت للشفاء و6596 حالة وفاة.

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