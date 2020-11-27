قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن طرح لقاح للوقاية من كوفيد-19 سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل.

وقال مايك رايان لتلفزيون (آر.تي.إي) في وطنه أيرلندا "الحياة كما اعتدنا أن نعرفها، أعتقد أن هذا ممكن جدا جدا ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي".

وأضاف رايان "اللقاحات لا تعني انتهاء كوفيد. إضافة اللقاحات سيسمح لنا مع إجراءاتنا الحالية بسحق المنحنى حقا وتجنب العزل العام واكتساب السيطرة التدريجية على المرض".

وقال المسؤول الدولي "علينا أن ندرك تماما أننا بحاجة إلى تقليل فرص إصابة الآخرين عند تنظيم العائلات بعناية في احتفالات عيد الميلاد".



كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نتوقع سيطرة تدريجية على كوفيد-19 في 2021 وتحذير من احتفالات عيد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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