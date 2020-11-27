السودان تحت خطر تزايد حدة أزمته الاقتصادية مع تدفق اللاجئين الاثيوبيين

يخشى السودانيون من أن يؤدي الوصول الكثيف للاجئين الاثيوبيين الى زيادة حدة الأزمة الاقتصادية في بلادهم الناجمة عن سنوات من الحرب وسوء الإدارة وأخيراً فيضانات كارثية.

ودخل أكثر من 40 ألف لاجئ إلى السودان منذ بدء النزاع في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بين الحكومة الفدرالية الاثيوبية وبين إقليم تيجراي المتمرد والمجاور للسودان.

وأقام الذين فروا من المعارك في معسكرات غير صحية على الجانب الآخر من الحدود في شرق السودان حيث ينقصهم الغذاء والمياه والمرافق الصحية.

وقال سليمان علي والي القضارف لفرانس برس "إن عدد (اللاجئين) أكبر من قدراتنا (على الاستقبال) وأي زيادة في الأعداد ستؤدي الى ضغط إضافي ليس فقط على الولاية ولكن على السودان ككل".

وأضاف "منذ بداية الأزمة، كانت استجابة المنظمات غير الحكومية ضعيفة وبالتأكيد ليست على مستوى الأزمة الحالية".

ولا يبدو أن النزاع يتجه الى تهدئة.

وأمر رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد الخميس بشن الهجوم النهائي على السلطات المتمردة في ميكيلي عاصمة تيغراي.

ويعتقد الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير أن "تدفقاً أكبر للاجئين سيكون له انعكاسات اقتصادية بالغة الخطورة على السودان".

