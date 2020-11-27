وسط أنصاره.. "رصاصة" تنهي حياة مرشح للبرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي مرشح لخوض الانتخابات البرلمانية فى فنزويلا يُدعى، والدو سانتيليز، حتفه، الخميس، برصاص مسلحين في تجمع سياسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن عضو البرلمان الفنزويلي، خوسيه بريتو، أن مجموعة من المسلحين (لم يحدد عددهم) هاجموا تجمعا سياسيا بالرصاص ما أودى بحياة سانتيليز وسط أنصاره.

وعمل سانتيليز كمنسق لحزب "بريميرو فنزويلا" في ولاية ويسترن تروخيلو، وكان ينافس بالانتخابات البرلمانية المقررة في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.