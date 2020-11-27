ترامب يحدد الموعد النهائي لطرح لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عن موعد تسليم اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وقال ترامب إنه سيتم تسليم اللقاح ضد فيروس كورونا ابتداء من الأسبوع المقبل. وفي حديث إلى القوات الأمريكية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، أشار ترامب إلى أنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.

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