شكرا لقرائتكم خبر عن عام من السباق نحو اللقاحات.. والأمل يقترب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقترب العالم من إنتاج لقاح مضاد لوباء «كوفيد-19» بعد عام فقط من ظهور هذا المرض الجديد، في هدف تحقق بفضل أبحاث خيضت بسرعة قياسية، على الرغم من أن العديد من نقاط الاستفهام لا تزال قائمة، فمتى يصبح اللقاح في متناول اليد؟.

كان شهر نوفمبر/تشرين الثاني حاسماً، ففيه صدرت أولى إعلانات المصنعين عن مدى فاعلية اللقاحات التي يعملون عليها، وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها قد تعطي الترخيص لأولى اللقاحات قبل حلول نهاية العام أو مطلع عام 2021. على أساس هذه المواعيد رسمت العديد من الدول خططها في الأيام الأخيرة، على غرار إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وتأمل الولايات المتحدة من جهتها الشروع بحملة تلقيح منتصف ديسمبر/كانون الأول، فور الحصول على ترخيص إدارة الغذاء والدواء. وأعطت السلطات الصينية بدورها الضوء الأخضر لاستخدام طارئ لبعض اللقاحات.

وتشدد الوكالة الأوروبية للأدوية على أن «المعايير التنظيمية نفسها، المتعلقة بالنوعية والسلامة والفاعلية، اعتمدت على اللقاحات المضادة لكوفيد-19». لكن، أياً كان تاريخ الموافقة الرسمية على اللقاحات، لن يتم تلقيح كافة سكان الأرض مرة واحدة، كذلك هناك معضلة أخرى، وهي المساواة بين الدول الفقيرة والغنية في الحصول على اللقاح. بالنسبة لغيبريسوس «طورت اللقاحات بشكل عاجل، ويجب أن يكون توزيعها العادل أيضاً أمراً عاجلاً»، مضيفاً أن الدول الفقيرة والأكثر هشاشة «تواجه خطر التجاهل في خضم تدفق اللقاحات».

أي لقاح هو الأفضل؟

ليس ممكناً الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي. منذ 9 نوفمبر، أعلن أربعة مصنعين أن لقاحاتهم فعّالة: التحالف الأمريكي الألماني «فايزر- بيونتيك»، المختبر الأمريكي «موديرنا»، التحالف البريطاني أسترازينيكا-أوكسفورد»،ومعهد «غاماليا» الحكومي الروسي. وتقاس الفاعلية بمقارنة عدد من أصيبوا بالمرض بعد تلقي اللقاح، وبلغت فاعلية لقاح «فايزر- بيونتيك» 95%، فيما بلغت لدى «موديرنا» 94,5%، وتبلغ النسبة لدى «سبوتنيك-في» الروسي 91,4%.

تساؤلات معلقة

وحذر مدير عام منظمة الصحة أن «اللقاح سيكون مكملاً لوسائل أخرى بحوزتنا، ولن يستبدلها»، حتى ولو «أن الضوء في نهاية النفق بات أقوى». يتعلق السؤال الأهم بمدى فاعلية اللقاح على المدى الطويل، وتتساءل الخبيرة البريطانية بيني وارد من جامعة الملك في لندن، كما نقل عنها مركز الإعلام العلمي: «كم من الوقت تدوم الحماية؟ هل سيتمكن الفيروس من التحول للتهرب من اللقاح، وهو ما سيحدّ بالتالي من فاعلية التطعيم؟».

أخيراً، تبقى معرفة ما إذا كان اللقاح يمنع نقل العدوى، بالإضافة إلى التقليل من شدة المرض لدى الذين تلقوه. وهذه نقطة أساسية جداً لوقف الوباء.

التجارب الأخيرة

ومن ضمن اللقاحات، أربعة وصلت مرحلة متقدمة، و11 هي في مرحلة التجارب الثالثة، وفق آخر إعلان لمنظمة الصحة العالمية بهذا الصدد يعود تاريخه إلى 12 نوفمبر.

بالمجمل، يوجد 48 «لقاحاً مرشحاً» يجري اختبارها على الإنسان حول العالم. وبالإضافة إلى 11 لقاحاً في مرحلة التجارب الثالثة، يوجد 37 في المرحلة الأولى (التي تهدف إلى تقييم سلامة المنتج)، والثانية (التي تدرس فاعليته). وأياً تكن مواعيد أولى حملات التطعيم، يبقى السؤال الأساسي قائماً وهو هل سيقبل الناس تلقي اللقاح في سياق تزايد كبير بعدم الثقة؟ يؤمن جزء لا بأس به من السكان في بعض الدول بنظريات المؤامرة المتعلقة ب«كوفيد-19»، التي تزيد من عدم ثقتهم باللقاح.(وكالات)