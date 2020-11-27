شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الزعيم السوداني الصادق المهدي متأثراً بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أعلن السودان الحداد العام ثلاثة أيام على وفاة الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار، الذي توفي فجر أمس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وسيوارى جثمانه الثرى، اليوم الجمعة، بمقبرة الأسرة بقبة الإمام المهدي بأم درمان.

ونعى مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليان الفقيد وعددا مآثره. ووصف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الراحل بأنه كان «دالة للديمقراطية، ونموذجاً للقيادة الراشدة». وأضاف «برحيل الإمام، انطفأ قنديل من الوعي يستغرق إشعاله آلاف السنين من عمر الشعوب».

وأدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان واجب العزاء في فقيد البلاد، وعدد خلال زيارته لأسرة الفقيد بمنزله بالملازمين بامدرمان، مآثر وتضحيات المهدي ومساهماته الوطنية في المجالات السياسية والإنسانية. وأعربت بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارات الدول الأعضاء بالاتحاد عن خالص تعازيها للسودان ولأعضاء وأنصار حزب الأمة القومي.

ونعى تجمع المهنيين السودانيين المهدي رئيس وزراء حكومة الديمقراطية الثالثة، ووصف بيان الفقيد بأنه كان ملهماً في كل الظروف، قادراً على تحريك ساكن المواقف ومنشغلاً دون انقطاع بالهم العام، في وطنه وعلى مستوى العالم.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان: «فجعت بلادنا برحيل علم من أعلامها السامقة، ومفكر وحكيم من حكمائها، وقائد سياسي وزعيم من قادتها العظام». وأضافت أن المهدي «أفنى عمره كله منافحاً ومدافعاً عن الديمقراطية والحرية، وعاملاً من أجل عزة وكرامة شعبه».

وبدوره، أصدر حزب المؤتمر الشعبي السوداني بياناً نعى فيه المهدي، وقال «إن رحيله خسارة كبيرة للسودان في ظل هذه الظروف السياسية الحرجة التي ترتجي حكمته وسماحته وتطلعاته نحو وطن يتسع للجميع».

وكان حزب الأمة الذي يتزعمه المهدي، قد أصدر قبل ذلك بياناً نعى فيه المهدي إلى العالم أجمع. وأضاف الحزب: «ننعى رجلاً من أهل السودان الأوفياء الذين قدموا وما استبقوا شيئاً من أجل خدمة الإنسانية جمعاء».

وقال الحزب: إن المهدي كان يعالج منذ فترة بسبب تداعيات إصابته بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس.

وأضاف أن جثمانه الطاهر سيصل إلى السودان صباح الجمعة، وسوف يوارى الثرى في قبة الإمام المهدي في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم.

ووصف ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية رحيل المهدي بأنه «خسارة كبيرة للسودان في الظرف الحرج الذي تمر به البلاد» وقال «ما أحوج السودان لخبرته ولإنسانيته»

وخلال 85 عاما ًمتصلة من عمره (1935-2020) كان الصادق المهدي رقماً متفرداً في السياسة والحياة العامة إما صانعاً للأحداث في البلاد أو مساهماً قوياً في مسارها وتطوراتها.

ولد المهدي في مدينة العباسية بأم درمان في 25 ديسمبر 1935 ودخل كلية الخرطوم الجامعية في يوليو 1952. وفي كلية القديس يوحنا بجامعة أوكسفورد (1954-1957) حيث درس الاقتصاد والسياسة والفلسفة، ثم انتقل إلى جامعة كاليفورنيا، حيث نال شهادة جامعية بدرجة الشرف في الاقتصاد والسياسة والفلسفة.. ونال تلقائياً درجة الماجستير بعد عامين من تاريخ تخرجه.

وعمل المهدي بعد عودته موظفاً بوزارة المالية في 1957، لكنه استقال في نوفمبر 1958 لأن انقلاب 17 نوفمبر من ذلك العام كان بداية لعهد يرفضه، ولاحقا تولى ادارة القسم الزراعي بدائرة المهدي، وعضواً بمجلس الإدارة.

وانخرط المهدي في المعارضة وترأس الجبهة القومية المتحدة في الفترة من 1961 1964م، وانتخب رئيساً لحزب الأمة نوفمبر 1964. وانتخب رئيساً لوزراء السودان في الفترة من 25 يوليو 1966- مايو 1967. ثم رئيساً للجبهة الوطنية في الفترة من 1972- 1977. وفي العام 1986 انتخب رئيساً لحزب الأمة القومي، قبل أن يتم انتخابه رئيساً لوزراء السودان في الفترة من إبريل 1986 وحتى انقلاب 30 يونيو 1989.