شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة لشقيق السيدة انتصار السيسى أثناء الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الإعلامية إسعاد يونس فى حوارها مع السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس السيسى على قناة DMC صورا نادرة لعائلة السيدة قرينة الرئيس.

وتضمنت محجموعة الصور النادرة التى أذاعتها الإعلامية إسعاد يونس صورة نادرة لشقيق السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى.



شقيق السيدة انتصار السيسى

وروت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل أول لقاء بينهما، قائلة: "هو جه عند جدتى اللى هى خالته، أول ما كلمنى ماحستش إنه واحد جاى يحب.. ده بيقولى أنت بتذاكرى كويس، وقالى ورينى كده - كنت عاملة جدول امتحانات – قالى ذاكرى كويس، لأن المذاكرة دى هى اللى هتوقف جنبنا، قلتله: جنب مين؟ أنا أصلا لسه يدوب بتعرف".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "كانت البداية فيها جدية، تحسسك إن الإنسان ده مسئول، واتكلمنا وعرفت منه إيه السبب اللى خلاه يبقى عاوز المواصفات دى، لأنه هيبقى ضابط، وهيبقى مسئول، ومش هيكون متواجد بالبيت فعاوز اللى يختارها تكون قد المسئولية اللى هتمشى معاه مشوار حياته".