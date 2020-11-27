بالصور.. هطول أمطار على دمياط واستمرار توقف حركة الصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت دمياط الجديدة ورأس البر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار، تزامن مع هبوب رياح شديدة، دون أن تتأثر حركة الملاحة في هيئة الميناء بسوء الأحوال الجوية، واستمرت حركة تداول سفن البضائع والحاويات.

وتوقفت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج ومنطقتي شطا والمنزلة بسبب سوء الطقس وارتفاع الأمواج، وذلك لليوم الثالث.

من جانبها، أكدت المحافظ الدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي، على استعداد المحافظة لمواجهة أي أمطار غزيرة أو سيول قد تحدث، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من تطهير لبلوعات الأمطار، للتأكد من استيعابها فى حال سقوط أمطار غزيرة.

وقررت الدكتورة منال عوض تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس المنقضيين، بجميع المدارس الواقعة في نطاق المحافظة، نظرًا لتعرض الإقليم لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.​