برلماني يثمن تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ثمن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة الرياض بتاریخ 6 يناير 2020.

وقال "عبدالحميد"، فى بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار هو بداية جادة للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وتوقع البرلماني، أن تشهد المرحلة القادمة بعد التصديق على ميثاق تأسيس هذا الميثاق من برلمانات الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن المزيد من التعاون بين هذه الدول في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعوب الدول العربية والأفريقية داخل هذا المجلس الجديد ويحقق الأمن داخل البحر الأحمر وخليج عدن.