محكمة ايطالية تغرّم مدير محل تجاري بـ 10 آلاف يورو لاساءته معاملة قطّة

حكمت إحدى المحاكم الإيطالية بغرامة قدرها 10 آلاف يورو على مدير محل تجاري بعد إدانته بسوء التعامل مع قطة، وفق ما ذكره موقع "العين الإخبارية".

وجاء الحكم بالغرامة إثر واقعة جرت في جوان الماضي، حيث كان مدير محل تجاري يقود سيارته من ساحة أرميرينا في مدينة إينّا بجزرة صقلية، غاضباً للغاية لأن قطة صغيرة، لجأت إلى مقصورة محرّك سيارته، فركلها بعنف شديد ما أدى إلى كسر مخلبها.

وبعد توثيق شهادة أحد المواطنين، أبلغ السكرتير الوطني للحزب الأوروبي لحقوق الحيوان (Pae)، إنريكو ريتزي، الشرطة، لتصدر محكمة "إينا" مؤخرا حكما بتغريمه بـ10 آلاف يورو.