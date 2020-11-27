الخارجية الأميركية: الانتقال الرئاسي بدأ

سيف اليزيد - واشنطن (رويترز) أظهرت رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني، أمس، أن وزارة الخارجية الأميركية أخطرت موظفيها بأن عملية الانتقال الرئاسي بدأت، وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة. وجاءت التوجيهات التي أُرسلت بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية‭‭ ‬‬المعنية بالموافقة على الانتقال الرئاسي، بايدن، يوم الاثنين الماضي، بأن بإمكانه بدء عملية التسلم رسمياً.

وقالت الرسالة: «في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال».

وأوضحت الرسالة أن فريقاً «مخصصاً» سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستي.

ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.

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