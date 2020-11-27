نتنياهو وريفلين يعزيان ملك البحرين في وفاة خليفة بن سلمان

سيف اليزيد - المنامة (وكالات) تلقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقيتي تعزية ومواساة من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ومن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعربا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. كما تلقى ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تعزية ومواساة من نتنياهو، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

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